Brockton (Massachusetts) - – Un garage au Centre-Ville à la mémoire de l’ancien Maire William (Bill) Carpenter

Le Gouveneur Charlie Baker et le Lieutenant-Gouverneur Karyn Polito ont procécédé cet après-midi à l’inaguration de ce nouveau garage en présence des membres de la famille de l’ancien Maire, des autorités locales et de l’Etat. Les travaux de construction de ce garage de 415 places à Petronelli Wayaur en plein centre du centre commercial auront coûté 17 millions de dollars grâce à une subvention financière de 10 millions de l’Administration Baker-Polito à travers MassWorks et 7 millions de fonds municipaux.

“Nous assistons à une éritable revitalisation du centre-ville. Ce garage est un catalyseur du développement économique », a déclaré William Carpenter Jr, fils-ainé de l’ancien Maire prenant la parole au nom de la famille.

Au cours de ses trois mandants successifs comme maire à partir de Janvier 2014, Bill Carpenter (décédé le 3 Juillet dernier alors qu’il allait briguer un quatrième) avait fait de l’inclusion, la réduction du crime et la revitalisation du centre-ville les principaux piliers de son programmes. En moins de 6 ans, le taux de criminalité a considérablement baissé grâce à une police locale de proximité et le support des agencies fédérales et de l’Etat du Massachusetts (State Police et FBI pour traquer les gangs).



Sur le plan économique, l’administratioin de Bill Carpenter a acceuilli 180 millions de dollars d’investissements publics dans divers projets et conséquemment au cours de la même période le secteur privé a investi 360 millions de dollars dans le centre commercial de la ville.

A l’inauguration du nouveau garage à la mémoire de l’ancien Maire William (Bill) Carpenter cet après-midi ont pris successivement la parole le maire Moise Rodrigues, le gouveneur Charlie Baker, le Lieutenant Gouverneur Karyn Polito, William Carpenter JR etc …