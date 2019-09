Massachusetts | Une affiche de campagne de Jean Bradley Derenoncourt, candidat à la mairie de Brockton, vandalisée devant une maison dans le Nord-est de la ville

BROCKTON (Massachusetts) - Jean Bradley Derenoncourt est en colère après avoir appris que l'une de ses affiches de campagne avait été incendiée sur la cour de l'un de ses supporters lundi matin au 228 Field St dans le Nord-Est de la ville. "C'est un acte ciblé de vandalisme politique " a déclaré le candidat à la mairie de Brockton précisant que ce n'était pas la première fois que quelqu'un vandalisait l'une de ses affiches de campagne. "Cependant, les enflammer devant la maison d'une famille, l'amène à n autre niveau" a-t-il ajouté.

«Ce qui est frustrant, c’est que les gens prennent le temps de mettre la vie de quelqu'un en danger, uniquement à des fins politiques», a poursuivi Derenoncourt, qui a été élu pour la première fois au conseil municipal de la ville en 2017. «Ce n’est pas juste l'affiche de campagne. Qu'en est-il de la maison? Et si l'incendie arrivait à se propager? … C’est vraiment pathétique et fou d'agir de la sorte. ”

Arrivés sur les leiux peu vant 7 heures hier matin, les sapeurs-pompiers ont facilement éteint l'incendie. Dans une déclaration à la presse, le Commandant-Adjoint du Corps des pompiers M. Eddie Williams a fait savoir "qu'il n'y avait aucune preuve que ce soit un acte à motivation politique." Une enquête a été ouverte pour trouver des preuves à partir des images de vidéo-surveillance et de témoignages éventuels des habitants du quartier.

«Je m'en fous si quelqu'un détruit l'une de mes affiches », a réagi Jean Bradley Derenoncourt, ajoutant qu'il disposait de nombreux panneaux de remplacement. «Le problème, c’est de mettre le feu devant la maison de quelqu'un sans raison, simplement parce qu’il n’aime pas votre agenda politique. ... De toute façon, cet acte ciblӎ de vandalisme politique m'empêchera pas de faire ce que je fais en ce moment. Personne ne peut m'intimider"..

Le premier tour des Elections municipales (Maire, Conseil municipal de 11 membres, commission scolaire de 7 membres) auront lieu le 17 Septembre prochain.Le second tour est fixé au mardi 5 Novembre. Quatre (4) candidats d'origine haïtienne sont engagés dans cette campagne : Jean Bradley Derenoncourt et Carina Mompelas pour le poste de Maire ; Adius Pierre et Bernadin Sylvestre pour l'un des 4 sièges de conseillers généraux.