Elections municipaless à Brockton (MA) : trois (3) haïtiano-américains en lice

Les résidents de la ville de Brockton (Sud du Massachusetts) iront aux urnes le 17 septembre prochain (primaires) pour choisir leur gouvernement municipal composé de 12 membres : 1 Maire, 4 conseillers municipaux généraux (At Large), 7 conseillers de zones (ward) et les 7 membres de la Commission scolaire.

Selon les informations disponibles au Bureau electoral de la ville, 46 candidats sont déjà en campagne pour les 19 postes à pourvoir : 7 candidats pour remplacer l’ex-Maire Bill Carpenter, décédé subitement le 3 juillet dernier après 3 mandats successifs réussis , 15 candidats pour les 4 postes de Conseillers municipaux généraux, 15 pour les 7 postes de conseillers de zones et 9 pour les 7 postes de la Commission scolaire.



Trois (3) haïtiano-américains sont dans cette course électorale: Jean Bradley Derenoncourt (Conseiller municipal depuis 2017) et la jeune Carina Mompelas sont candidats à la Mairie alors que Adius Pierre espère devenir Conseiller municipal général pour les deux prochaines années.

Dans le cadre d'une série d'émissions spéciales de MCTV, notre collaborateur Ronald Bernard a acceulli hier dimanche en nos studios la jeunes candiadte Carina Mompelas (23 ans).