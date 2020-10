Le barreau de l’ordre des avocats de Port-au-Prince fait monter la pression pour exiger justice pour le bâtonnier de l’ordre des avocats de Port-au-Prince, Me Monferrier Dorval , assassiné le 28 août 2020. Le barreau de Paris est aussi mobilisé



Deux mois après l’assassinat du bâtonnier de l’ordre des avocats de Port-au-Prince, Me Monferrier Dorval , assassiné le 28 août 2020, le barreau de l’ordre des avocats de Port-au-Prince a organisé un sit-in devant les bâtiments de la cour de Cassation et du Palais national pour exiger justice en faveur de l’éminent professeur et homme de loi deux mois après.

Lors de ce sit-in, les membres de la basoche ont vertement dénoncé la lenteur observée dans le traitement de ce dossier. Ils se sont questionné par ailleurs sur le vol de de nombreux corps de délits et pièces à conviction relatif à l’affaire de Me Dorval.

Les membres du barreau de l’ordre des avocats de Port-au-Prince ont réaffirmé leur appel pour la constitution d’une commission d’enquête internationale afin d’accompagner les autorités haïtiennes en vue de faire la lumière sur cet assassinat.

Le juge d’instruction Renord Régis, en charge de l’affaire avait réclamé plus de moyens afin de boucler son enquête dans les délais prévus par la loi. Olivier Cousi, Batonnier du barreau de Paris a indiqué que ses homologues et lui sont fortement préoccupés par l’évolution du dossier et disent espérer que les autorités haïtiennes mettront tout en oeuvre afin que la lumière soit faite sur l’assassinat de Me Monferrier Dorval.

Dans une adressée au président de la République, le 14 septembre dernier, le président de la Conférence internationale des barreaux, le bâtonnier Bernard Vatier, de concert avec une dizaine d’organisations nationales et internationales de barreaux, avaient réclamé formation d’une commission indépendante qui travaillerait aux côtés des autorités menant l’enquête sur l’’exécution du bâtonnier Monferrier Dorval. Jusqu’à date aucune réponse de l’Exécutif par rapport à cette correspondance.