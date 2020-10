Haiti Drogue : Jean Eliobert Jasmin (ED one) arrêté de nouveau pour trafic présumé de stupéfiants ainsi que deux policiers

Jean Eliobert Jasmin, (ED One) qui avait été condamné à 20 ans de prison aux États-Unis en 2005 à Miami pour avoir facilité le trafic de la drogue sur le territoire des Etats-Unis et retouné en Haïti a été de nouveau appréhendé le mardi 27 octobre 2020, ainsi qu’une personne qui l’accompagnait à Léogane par des agents de la Police Nationale d’Haïti. Les deux hommes qui avaient en leur possession une arme de calibre 9mm revenaient des Cotes-de-fer et étaient pris en filature par des agents de la Direction Centrale de la Police Judiciaire (DCPJ). Une alerte avait été au préalable placée sur leur véhicule.

Dieudonné Ysa, Agent I et Alex Monpremier, agent II de la PNH, ont été également à été arrêtés quelque temps après à Gressier toujours dans le cadre de cette même opération selon une source policière. A bord du véhicule des policiers se trouvaient une importante quantité de stupéfiants assimilables à plusieurs kilogrammes de cocaïne ainsi que deux armes de guerre ainsi que leurs armes de service de la PNH.

Jean Eliobert Jasmin (ED One), était durant les années 2000 un grand promoteur de spectacles et qui avait facilité la sortie de plusieurs chars musicaux durant les festivités carnavalesques. Arrêtés et remis aux autorités américaines en 2004 et jugés aux Etats-Unis, il avait comme d’autres trafiquants de drogue fait des révélations fracassantes concernant l’implication d’autres dignitaires dans ce trafic en Haïti.