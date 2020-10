Enquête sur l'assassinat de Me Monferrier Dorval: Le greffe du Tribunal de première instance de Port-au-Prince cambriolé. Des dossiers et objets y relatifs à emportés

Depuis le début de la semaine, la nouvelle circulait dans le milieu judiciaire haïtien, mais non confirmée par les autorités compétentes. C’est finalement le secrétaire de l’ordre des avocats de Port-au-Prince, Me Robinson Pierre Louis qui a révélé publiquement ce cambriolage perpétré au greffe du tribunal de première instance de Port-au-Prince où de nombreux corps de délits sur plusieurs affaires dont ceux de Me Monferrier Dorval ont été emportés.

Selon les premières informations, les auteurs de cet acte n’ont pas eu de difficultés à s’introduire dans le greffe car aucune porte n’a été forcée. “ Visiblement, ils avaient les clefs du greffe” aurait déclaré une source proche du Tribunal de Première instance de Port-au-Prince.

Néanmoins, selon Me Pierre Louis, les auteurs de ce cambriolage n’ont pas eu la chance de récupérer l’un des téléphone portable de Me Dorval qui est un élément clef dans la poursuite de l’affaire ainsi qu’une somme d’argent (deux mille dollars américains) qui avait été déplacée dans un lieu plus sûr.

Me Robinson Pierre Louis, secrétaire de l’ordre des avocats de Port-au-Prince dit espérer que le dossier va suivre son cours tout en appelant à ce que que le juge instructeur en charge de ce dossier ait beaucoup plus de moyens a sa disposition afin que Me Monferrier Dorval puisse obtenir justice.