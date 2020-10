Affichage des prix en Gourde, le Ministère du Commerce passe à l’action. Un responsable de Canez Construction placé en garde à vue.

Le Ministre du Commerce et de l’industrie Jonas Coffy, accompagné d’un juge de paix et de cadres du Ministère a visité plusieurs entreprises de la capitale en vue de s’assurer que les prix des services et produits étaient affichés en gourde conformément aux dispositions prises par le Gouvernement de la République et suivant les prescrits des communiqués 003 et 004 du Ministère.

Lors de cette tournée qui a conduit le Ministre à Canez Construction, il a été constaté que les prix étaient toujours affichés en dollars américains. Après un procès-verbal du juge de Paix, un responsable de l’entreprise Canez Construction a été arrêté et conduit au commissariat de Delmas 33 où il est gardé à vue.

Une situation de tension s'en est suivi dans tout le périmètre de Canez Construction à Delmas 6, lors de cette visite où plusieurs détonations d’armes automatiques ont été entendues. Jonas Coffy qui parle de tentative d’assassinat estime que les responsables de Canez Construction ne seraient pas innocents dans cette affaire. « Ce qui s’est passé dévoile qui sont les vrais chefs de gang dans le pays » a soutenu le ministre Coffy.