Cambriolage à l’hôpital Immaculée Conception des Cayes

Des individus ont cambriolé dans la soirée du dimanche 11 octobre l’hôpital Immaculée Conception des Cayes. Les malfrats ont emporté des panneaux solaires, inverters et batteries ainsi que des matériels du laboratoire.

Le personnel est scandalisé par cet acte qui n’aura pas manqué d’avoir des conséquences sur le bon fonctionnement de ce centre hospitalier qui dessert des milliers de personnes.

Le commissaire du gouvernement pres le Tribunal de premiere instance des Cayes Me Ronald Richmond, aussitôt alerté s’est saisi du dossier et selon des informations plusieurs suspects ont été identifiés et certains d’entre eux appréhendés.