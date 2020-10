L’Office de la Protection du Citoyen (OPC) préoccupé par des cas d’assassinat, et autres formes d’injustice sur des particuliers

L’Office de la Protection du Citoyen (OPC), exprime son inquiétude et sa plus vive préoccupation face à la détérioration du climat sécuritaire caractérisé par des violations et atteintes du droit à la vie et une recrudescence du phénomène d’enlèvement dans le pays.

« Le cas d’assassinat du Bâtonnier Me Monferrier DORVAL, le 28 août 2020 et celui de l’étudiant Grégory SAINT HILAIRE, le vendredi 2 octobre, à côté, bien sûr, de nombreux crimes révoltants perpétrés sur des citoyens et citoyennes ont provoqué, à raison, la colère et l’indignation de nombreux secteurs notamment celui de la communauté universitaire » note l’OPC

Tout en exigeant justice et réparation pour toutes les victimes tombées sous des balles assassines, l’OPC dit observer avec indignation, l’usage d’une violence exagérée, inacceptable, intolérable dans les revendications pour la justice. « Des véhicules privés et du service de l’Etat sont sauvagement attaqués » indique l’OPC qui à titre d’exemple cite plus d’une dizaine de véhicules appartenant au personnel et au corps professoral du Rectorat de l’Université d’Etat d’Haïti (UEH) qui ont été saccagés, sans foi ni loi, devant le local du dit Rectorat le mardi 6 octobre par des manifestants qui se disent “vouloir obtenir justice”...

« Attaquer et détruire des biens des particuliers, agresser physiquement et psychologiquement de pauvres chauffeurs de transports publics, terroriser des fonctionnaires de l’Etat qui ne sont nullement concernés ni de près, ni de loin par des actes d’assassinat est une autre forme d’injustice cruelle et inacceptable » dénonce l’OPC qui estime que ces actes entravent l’épanouissement des droits humains et une distribution saine de la justice.

L’OPC appelle ainsi les autorités étatiques à être à l’écoute de la population et faciliter le renforcement du système judiciaire, capable de répondre aux attentes des justiciables.

A cet effet, l’OPC dit appuyer la demande de la Conférence Internationale des Barreaux sollicitant l’implication d’une Commission Internationale dans l’enquête sur l’assassinat du Bâtonnier, Me Monferrier DORVAL.

L’OPC encourage tous les secteurs vitaux de la vie nationale à conjuguer leurs efforts pour l’instauration d’un Etat de Droit en Haïti, face au règne de la violence, de l’anarchie et de l’impunité.