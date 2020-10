Deux citoyens de nationalité roumaine arrêtés pour fraude bancaire à travers des cartes de crédits falsifiées

Selon une note de la la Direction Générale de la Police Nationale d'Haïti (DGPNH), Coordination de Presse et des Relations Publiques, et dont copie est parvenue à infohaiti.net, le Bureau des Affaires Financières et Economiques (BAFE/DCPJ) a procédé à l'interpellation de deux individus, de nationalité roumaine, le 06 octobre 2020, dans la commune de Pétion-Ville.

Selon le Bureau des Affaires Financière (BAFE) et la Direction Centrale de la Police Judiciaire (DCPJ), les deux hommes ont été surpris en flagrant délit dans un supermarché à Pétion-Ville au moment où ils étaient en train de vider les comptes des clients d'une banque de la capitale. Pour accomplir leur forfait, les accusés ont utilisé de façon déloyale des cartes bancaires contrefaites.

En effet, l'enquête y relative a été ouverte, peu après qu' une plainte ait été déposée au BAFE par les responsables de ladite banque pour escroquerie, fraude opérée avec de la carte bancaire. Le relevé des transactions frauduleuses fait état d'un montant d'un million neuf cent mille gourdes (1,900,000.00 Gdes) de gourdes déjà soutirées par les escrocs et d’une vingtaine de victimes.

Ils avaient en leur possession lors de leur arrestation quatre-vingt cinq cartes bancaires et un véhicule Mitsubishi Outlander de couelur blanche qui ont été saisis par les enquêteurs.

En outre, lors d'une perquisition réalisée chez eux à la rue Marguerite, à Peguy Ville, les enquêteurs ont retrouvé quarante (40) autres cartes bancaires contrefaites, trois (03) laptops, un montant de quatre-vingt mille deux cent soixante quinze gourdes (80,275.00 Gdes) et de nombreux accessoires éléctroniques.

Ajouter à cela, deux (02) passeports roumains, deux( 02) permis de conduire, ont été également découverts par les enquêteurs de la PNH. Pour l'instant, ces présumés escrocs qui se sont spécialisés dans la contrefaçon de cartes bancaires sont gardés à la DCPJ pour les suites de l'enquête.