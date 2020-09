Augmentation significative du trafic d’armes en provenance des Etats-Unis vers Haïti

Les ports d’Haïti durant ces dernières années sont devenus de véritables passoires, encore plus ces dernières avec le phénomène de la corruption et la prolifération des gangs armés. Néanmoins grâce à la vigilance des agents de la Brigade de Lutte contre le Trafic des Stupéfiants (BLTS), des armes et munitions ont pu être saisies pendant le mois de septembre à bord de plus d’une dizaine de véhicules au port de Saint-Marc.

La plupart de ces véhicules étaient livrés par des haïtiens vivant particulièrement à Delray Beach Florida, Boynton Beach Florida, Fort Lauderdale, Florida, Fort Myers, Florida, West Palm Beach, Florida.

L’identité des personnes qui ont expédié vers Haiti ces armes et munitions, ainsi que que leurs bénéficiaires ont été dûment identifiés par les forces de la police et transférés aux instances concernées pour les suites légales.