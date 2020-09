-La Conférence Internationale des Barreaux réclame des autorités haïtiennes de prendre toutes les mesures utiles afin de procéder à l’arrestation et au jugement des auteurs de l’assassinat de Me Monferrier Dorval.

Dans une note rendue publique et dont copie est parvenue à Infohaiti.net, la Conférence internationale des barreaux de tradition juridique commune, réunissant les barreaux de 47 États ayant le français en partage, dit manifester son infinie tristesse suite au décès du Bâtonnier Monferrier Dorval, bâtonnier du Barreau de Port-au-Prince, lâchement assassiné devant son domicile le 28 août 2020.

la Conférence internationale des barreaux affirme « manifester sa plus vive indignation et sa grande inquiétude face à l’assassinat perpétré contre la personne d’un avocat. » son indignation et son inquiétude sont d’autant plus vives qu’en abattant le bâtonnier, le ou les assassins met/ttent sciemment en péril l’action menée par le barreau et son chef afin que soient respectées la justice et la dignité humaine.

La Conférence internationale des barreaux dans cette note adressée au Gouvernement haïtien demande à ce que les autorités en place prenne toutes les mesures utiles soient prises en vue de : faire toute la lumière sur l’assassinat du Bâtonnier Monferrier Dorval et procéder à l’arrestation et au jugement des auteurs et dans un second lieu d’assurer la sécurité et la protection des avocats haïtiens pour un libre exercice de leur profession

