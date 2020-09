Justice pour Me Monferrier Dorval : des hommes de loi gagnent les rues de Port-au-Prince



Vêtus de leur toge, des dizaines d’avocats, juristes, personnalités politiques ont foulé le macadam ce jeudi 3 aout 2020 en vue de réclamer justice pour le bâtonnier de l’ordre des avocats, Me Monferrier Dorval abattus dans des circonstances tragiques et non encore élucidées

« Justice pour Me Dorval » clame un avocat. « Aujourd’hui plus que jamais, il faut mettre un terme à l’impunité indique un homme de loi au micro de infohaïti.net.

Plusieurs propos hostiles au pouvoir en place ont été lancés lors de cette marche qui se déroulait jusque dans la matinée en toute sécurité. « Yo ba nou kou a, kou a fè nou mal » ; slogan repris à maintes reprises par les hommes de loi très remontés contre le Président de la République ainsi que la Police Nationale d’Haïti.