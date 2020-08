Haïti- "AVEC CE MEURTRE HORRIBLE, C'EST LA JUSTICE QUI A ETE ASSASSINEE" écrit l'Initiative de la Société Civile (ISC)



Note pour la Presse

L’Initiative de la Société Civile a appris avec stupéfaction et indignation, le lâche assassinat du Bâtonnier de l’Ordre des Avocats de Port-au-Prince, Me Monferrier Dorval, le soir du vendredi 28 Août, au seuil même de sa résidence. Avec la disparition de Me Dorval, non seulement la communauté haïtienne perd un éminent juriste, un expert en Droit Constitutionnel, un brillant professeur de Droit, un avocat intègre, mais aussi un citoyen modèle, un patriote dévoué à la cause de son pays.

Avec ce meurtre horrible, c’est un symbole qui a été détruit, c’est le Droit qui a été abattu, c’est la Justice qui a été assassinée. La violence et l’impunité, qui chaque jour gagnaient du terrain dans notre pays, au cours de ces derniers temps, triomphent aujourd’hui. Les assassinats se multiplient dans la Cité. Aucune valeur n’arrête les bandits, ni l’innocence de l’enfance, ni la séniorité de la vieillesse, ni l’honorabilité de l’homme de bien. La violence s’impose, comme le moyen le plus sûr pour accéder au pouvoir économique et politique.



Jusques à quand les hommes et les femmes honnêtes et patriotes du pays assisteront-ils impassibles à cette descente aux enfers ? Attendent-ils passivement et stoïquement leur tour de tomber sous les balles assassines des chefs de gangs ? Ou bien, finiront-ils par s’engager, par se mettre ensemble pour construire un véritable Etat moderne, reposant sur le Droit, la Justice, la Démocratie, la Science, le Progrès, la Performance et une Prospérité partagée.



L’Initiative de la Société Civile salue la mémoire de cet homme de conviction que fut Me Dorval et garde le précieux souvenir de ses doctes prestations dans les réunions et ateliers organisés par l’ISC et l’OCID. Elle présente ses sincères condoléances à sa famille, à ses amis et aux membres du Barreau de Port-au-Prince. L’ISC exhorte les autorités judiciaires à mettre tout en œuvre pour identifier et punir les coupables.



La mort de Me Dorval doit nous réveiller, nous interpeller et nous porter à agir pour la sauvegarde de notre patrie commune.



Port-au-Prince, le 30 Août 2020.

Lionel Rabel Rosny Desroches

Coordonnateur Général de l’ISC Directeur Directeur Exécutif