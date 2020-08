Nouvelle saisie d’armes et de munitions à la douane de Saint-Marc

Ce samedi 29 août, les autorités policières et douanières ont procédé à la saisie d’une quantité non négligeable d’armes et de munitions à la douane de Saint-Marc. Plusieurs pistolets de différents calibres ainsi que des fusils à longue portée ont été retrouvés dans un container (GVCU522905-0) en provenance des États-Unis d’Amérique.

Deux personnes de nationalité haïtienne ont été arrêtées lors de cette opération.