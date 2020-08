Deux arrestations et un décès parmi les ‘’400 mawozo’’

Dans une opération menée dans la soirée du 11 aout, à Tremblay où se retranchent les membres du gang ‘’400 mawozo’’, la police nationale d’Haïti (PNH) a procédé à l’arrestation de deux membres du gang et tué un autre adhérent.

C’est le bureau de la coordination de presse et des relations publiques de la PNH qui a communiqué l’information. Anelson Bastien, plus connu sous le sobriquet de ‘’Izo’’, un caïd qui s’est fait une réputation au sein de l’organisation criminelle a été arrêté dans une opération menée à Tremblay par des agents du SWAT et du BRI.

Un autre dénommé Disquersne Juan Jacobo Augusto Pacanto a été aussi arrêté au cours de cette opération, ce dernier moins connu que son acolyte ‘’Izo’’ qui porte le même pseudonyme que le puissant chef de gang de Village de Dieu ‘’Izo 5 seconde’’, opérant dans l’entrée sud de la capitale.



La coordination de Presse de la PNH a mentionné aussi un décès dans le cadre de cette opération qui a conduit à la saisie d’un pistolet de calibre 38 et une importante somme d’argent en devise américaine.

Cette descente à Tremblay s’inscrit dans le cadre des opérations ‘’Terminator 1’’, lancées depuis le week-end écoulé. Déjà, des vidéos montraient des images prises le samedi 8 aout, par des hommes lourdement armés aux côtés du fameux ‘’Lanmòsanjou’’ qui serait au commande du gang des ‘’400 mawozo’’. Les bandits ripostaient par des tirs ainsi que des propos ronflants aux agents des forces de l’ordre qui tentaient de prendre contrôle de la zone où se trouvaient les brigands.

Rappelons que tout récemment un bébé de quatre (4) mois et une femme ont été tués non loin de Ganthier par des bandits de ‘’400 mawozo’ qui ont criblé de balles le véhicule dans le quel ils se trouvaient.