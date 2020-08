Déclaration de l’ambassade américaine sur la recrudescence de la violence liée aux gangs

Les États-Unis sont profondément préoccupés par les pertes en vies humaines dans les communautés marginalisées du fait de la violence liée aux gangs. Nous constatons que les gangs armés violent systématiquement les droits humains des habitants de communautés telles que Cité Soleil, La Saline, Bel Air, Martissant et Village de Dieu.

Les États-Unis encouragent le gouvernement haïtien à protéger ses citoyens les plus vulnérables en luttant contre la prolifération des gangs et en tenant les auteurs de violence et leurs complices responsables. La violence, la corruption et l’impunité ont entravé les objectifs de développement d’Haïti et les aspirations du peuple haïtien à une vie meilleure pendant bien trop longtemps. Les États-Unis continuent à lancer un appel à la reddition de comptes pour les cas de violation de droits humains et de corruption.

Et nous réitérons la nécessité pour le gouvernement d’Haïti d’enquêter sur et de poursuivre les responsables de ces actes de violence liée aux gangs. La Police Nationale d’Haïti (PNH) continue à faire face à des pressions opérationnelles croissantes et à des contraintes d’ordre budgétaire. Les États-Unis demeurent engagés à travailler avec la PNH pour renforcer sa capacité à répondre aux défis sécuritaires qui augmentent. Sans un financement approprié et suffisant, la PNH ne peut pas remplir sa mission de sécurité publique visant à protéger les citoyens.

En outre, les États-Unis continuent non seulement à fournir une assistance pour promouvoir le développement d’un secteur judiciaire indépendant, crédible et efficace mais aussi à favoriser la consolidation de l’État de droit en Haïti.

DEKLARASYON ANBASAD AMERIKEN SOU OGMANTASYON VYOLANS GANG YO

Etazini gen gwo enkyetid dèske gen moun k ap pèdi lavi yo nan plizyè kominote sosyete a mete sou kote. Nou konstate gang ame yo pa sispann vyole dwa moun k ap viv nan zòn tankou Site Solèy, Lasalin, Belè, Matisan ak Vilaj de Dye.

Etazini ap ankouraje gouvènman Ayiti a pou l pwoteje sitwayen ki pi fèb yo. Pou l rive fè sa, fòk li goumen pou l anpeche gang yo vin pi plis epi moun k ap fè vyolans yo ak tout konplis yo, fòk li mande yo kont. Vyolans, koripsyon ak enpinite frennen Ayiti nan objektif li genyen pou li devlope e yo frennen pèp ayisyen an ki anvi gen yon lavi miyò. Gen twòp tan depi sa ap fèt.

Etazini kontinye lanse yon apèl pou fè moun rann kont pou zak vyolasyon dwa moun ak zak koripsyon yo komèt. E n ap di yon lòt fwa ankò li nesesè pou gouvènman Ayiti a mennen ankèt sou moun ki komèt zak vyolans sa yo ki gen rapò ak gang epi pousuiv moun sa yo. Polis Nasyonal Ayiti a, PNH, kontinye ap jwenn presyon k ap vin pi plis chak jou an rapò ak operasyon l ap mennen e li limite nan bidjè li genyen. Etazini kenbe angajman l pou l travay ak PNH la pou l ranfòse kapasite l genyen pou l kontre divès pwoblèm sekirite yo k ap vin pi plis chak jou. Si finansman PHN la jwenn nan pa apwopriye e li twò piti, li pap ka ranpli misyon sekirite piblik li genyen pou l pwoteje sitwayen yo.

Mete sou sa, non sèlman Etazini kontinye bay èd pou favorize devlopman yon sektè jidisyè ki endepandan, ki kredib e ki efikas, men tou nou kontinye favorize konsolidasyon Eta de dwa ann Ayiti.