Massacre de La Saline: deux (2) proches du pouvoir de Jovenel Moïse frappés d’interdiction de départ

Fednel Monchéry, Directeur général du ministère de l’Intérieur et Joseph Pierre Richard Duplan, délégué départemental de l’Ouest sont interdits de quitter le pays. Me Chavannes Etienne, juge d’Instruction au Tribunal de Première Instance de Port-au-Prince a adressé ce Lundi 22 Juillet une correspondance au directeur du service de l'immigration et de l'émigration M. Joseph Cianculli pour signaler que ces deux officiels haïtiens n'ont pas l'autorisation de quitter le pays et lui demander de prendre les mesures nécessaires.

Copie de la lettre du juge Chavannes Etienne