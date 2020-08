Les autorités haïtiennes continuent de dénombrer des morts après Laura. Le bilan ne cesse de s’alourdir et des parties du territoire complètement isolées.

21 décès liés au passage de la tempête tropicale Laura jusqu’au mardi 25 août 2020 selon un dernier décompte du système national de gestion des risques et des désastres. Les départements ayant enregistré le plus grand nombre de pertes en vies humaines sont l’Ouest, le Sud-Est et le Sud. 5 personnes sont toujours portées disparues dans le Sud-Est dont deux enfants et trois adultes.

La zone côtière Sud est pour l’heure inaccessible suite à l’endommagement de quatre ponts à Scipion, Port-Salut, Port-à-Piment et celui reliant les communes de Roche-à-Bateaux, Coteaux et Chardonnière.

Par ailleurs des tronçons de route sont endommagés entre Thiotte et Belle-Anse, Thiotte et Anse-à-Pitre, La Vallée et de Bainet dans la zone de Tikita. Le Ministre des Travaux Publics Transports et Communication, L’Ingénieur Nader JOISÉUS avait donné la garantie que les TPTC étaient à pied d'oeuvre au niveau de différents points du territoire gravement affectés par le passage de Laura. Des opérations de déblaiement, de réhabilitation étaient en cours en vue de rétablir la circulation sur des axes routiers enndommagés. Des dispositions étaient en cours pour limiter les cas d'inondation et venir en aide aux populations situées en aval des lits des rivières.