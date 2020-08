Le soleil revient sur Port-au-Prince. Les blessures sont toujours aussi vives

Après plus de 72 heures de temps grisâtre, le soleil est revenu sur la capitale haïtienne ce mardi matin. Selon le dernier bulletin de Unité Hydrométéorologique d’Haïti, l’ensemble du pays devait être ensoleillé et chaud au cours de la journée avec le développements de nuages porteurs d'averses en après-midi et en soirée. Ces averses qui sont prévues sont redoutées suite aux derniers dégâts provoqués par Laura.

“ Depuis dimanche je suis sans toit, aucun endroit fixe pour loger ma famille” crie désespérément ce père de famille qui a vu sa petite maison emportée par les eaux à “tête de l’eau” . De nombreuses autres familles déjà qui vivaient dans des situations précaires vivent ce drame on ne peut plus traumatisant.