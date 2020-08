Les victimes de Laura pleurent leurs disparus

Le bilan de la tempête tropicale Laura qui a frappé Haïti le week-end écoulé a fait plus de 10 morts dont des enfants selon un nouveau bilan provisoire publié ce soir par les autorités en place. Les départements les plus touchés restent l’Ouest et le Sud-Est du pays.

Le corps d’un bébé de 8 mois qui était accompagné de sa mère, médecin dont la voiture avait été transporté par des eaux en furie dans la zone de Tabarre a été retrouvé cet après-midi. Le corps de la mère du bébé, Jessica Janniton dont l’époux est également médecin était jusqu'à ce soir introuvable.

Dans la zone de Pèlerin 2, dans les hauteurs de Pétion-Villes des maisons ont également ont été emportées par des eaux en furie avec leurs occupants. "Le Chef de L'Etat et l'ensemble des membres du Gouvernement présentent leurs sympathies et condoléances aux familles des victimes. Nous regrettons énormément ces pertes en vies humaine" avait déclaré la veille le Premier Ministre Joseph Jouthe qui fait également office de Président du Système National de Gestion des risques et des désastres.