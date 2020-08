Haïti: Dépréciation de la Gourde, l'Exécutif et la BRH entament des réflexions

Une rencontre sur « la maîtrise de l’inflation et stabilisation du taux de change , enjeux et défis” s’est tenue ce vendredi 28 aout 2020 au centre de Convention et Documentation de la Banque de la République d’Haïti en présence notamment du Président Jovenel Moïse, du Premier Ministre Joseph Jouthe, de ministres du Gouvernement et économistes.

Le Premier Ministre Joseph Jouthe qui a ouvert les assises a évoqué l’idée notamment du renforcement de la production locale et de la discipline financière pour stabiliser la monnaie nationale.

L’injection de 150 millions de dollars sur le marché de change et les autres mesures connexes est l’une des thématiques qui a été abordée lors de cette rencontre de haut niveau où l’idée de la régulation du marché financier, notamment le secteur bancaire a été débattue.



Les enjeux et les défis du développement des industries en lien avec les ressources naturelles, historiques, culturelles et humaines d’Haïti ont été également abordés lors des discussions.

Pour le Président de la République, la maîtrise de l’inflation et la stabilisation du taux de change sont vitales pour l’économie. Le Chef de l’Exécutif a placé l’objectif général de cette journée gouvernementale autour d'une double préoccupation: envisager des mesures d’urgence à court terme, à moyen terme destinées à maîtriser l’inflation et la stabilisation de la gourde.



“Notre rôle est de lutter constamment pour permettre à l’Etat de se mettre au service de la nation » a-t-il indiqué rappelant du coup aux autorités monétaires leur responsabilité pour stabiliser le taux de change.

Le Chef de l’Etat n’a pas manqué d’égratigner au passage une frange du secteur des affaires, des opérateurs financiers en particulier qui spéculent sur la détérioration de la gourde pour faire du profit indu.