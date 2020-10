Rédaction de l’acte l’indépendance d'Haïti le 29 novembre 1803 à Fort-Liberté: les fort-dauphinois ne veulent pas passer sous silence cette date hautement historique

Concerts, conférences-débats, spectacles , foires artistiques et culturelles, visites guidées, autant d’activités prévues dans le cadre de la célébration du 217ème anniversaire de la rédaction de l’acte l’indépendance d'Haïti à Fort-Liberté le 29 novembre 1803. L’association socioculturelle Promo Kreyòl, à l’origine de ces différentes manifestations socio-culturelles à travers son PDG Fortuné Pautynsky estime qu’il y a plusieurs raisons de célébrer cette date, qui a, avant tout une portée hautement historique.

Ce jeune très dévoué dans la communauté est d’avis qu’il faut une campagne massive de formation et d’information sur la date du 29 novembre 1803 et de la place importante dont devrait jouir la ville de Fort-Liberté pour avoir été l’hôte de la grande réunion avec les éminents généraux de la guerre pour aboutir à l’acte de l’indépendance.

Avec son système de fortification et sa baie extraordinaires, Fort-Libert, é selon Monsieur Fortuné Pautynsky, a des atouts majeurs pour le développement touristique pour la communauté et le pays. Déplorant néanmoins que la ville a toujours été traitée en parent parent pauvre par l’Etat central et mal gouvernée par les autorités municipales, le numéro 1 de l’association socioculturelle Promo Kreyòl croit dur comme fer que Fort-Liberté peut attirer de grands investisseurs pour le plein développement du secteur touristique.

« Pour l'instant, il y a des investissements qui se font, mais la ville est encore vierge » a indiqué M. Fortuné qui affirme sans ambage que Fort-Liberté est la ville plus paisible à travers le pays contrairement à d’autres régions où l’insécurité fait rage.

Avec des rendez-vous socio-culturels très attrayants durant le mois de novembre prochain, l’association socioculturelle Promo Kreyòl entend gagner le pari en permettant aux fort-dauphinois et fort-dauphinoises de se ressourcer en goûtant en participant à la célébration du 217ème anniversaire de la rédaction de l’acte l’indépendance d'Haïti.