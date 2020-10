17 OCTOBRE 1806-17 OCTOBRE 2020 : LE MINISTERE DE LA CULTURE ET DE LA COMMUNICATION INVITE LA POPULATION A MARCHER SUR LES PAS DES PERES FONDATEURS

Dans un communiqué rendu public ce vendredi 16 octobre 2020, , à l’occasion du 214ème anniversaire de l’assassinat du Père Fondateur de la nation haïtienne, l’Empereur Jean-Jacques Dessalines ce 17 octobre. le Ministère de la Culture et de la Communication invite "les forces vives de la société, et la population toute entière, à la réflexion autour de l’idéal dessalinien : le rêve d’une nation prospère et unifiée".

“En ces temps de troubles, et d'angoisses chroniques, ce Ministère qui croit que personne au monde, quel que soit son degré de leadership, ne saurait véritablement gouverner un peuple déchiré, lance un appel à la sérennité et au dialogue, afin de garder intact l'esprit des Pères fondateurs de notre Nation” indique le Ministère de la Culture et de la Communication.

“ Il est clair en effet que l'esprit de l'Empereur, assassiné crapuleusement un 17 octobre comme aujourdhui, ne cesse de nous hanter. Toutefois, il faut éviter par nos paroles et par nos actions, de renouveler son assassinat” rappelle le MCC qui appelle tout un chacun àêtre à la hauteur de l’idéal de Dessalines qui voulait nous vivions sur une terre libre, et sur une terre responsable, où règnent l’unité, l'ordre, le travail et la justice.