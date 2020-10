Le Ministère de la Culture et de la Communication réclame l’ouverture d’une enquête sérieuse autour du décès de Maïkadou.

Le Ministère de la Culture et de la Communication (MCC) dans un communiqué dont copie est parvenue à infohaiti.net dit avoir appris avec une profonde tristesse, le décès de Pierre Edouard Maïkadou Rosier, poignardé à mort chez lui, le vendredi 9 octobre 2020.

“ Pierre Edouard Maikadou Rosier est un maquilleur plein de talent, il a su pendant des années, rehausser l'éclat de plus d'une centaine de spectacles de danse, de théâtre, de fashion week et de biens d'autres, avec un doigté exceptionnel. Il a donc la réputation d'un artiste professionnel et très rigoureux” indique le Ministère de la Culture et de la Communication.

le MCC appelle à ce que les autorités compétentes diligentes une enquête sérieuse afin d'élucider ce meurtre qui choque, une fois de plus, le secteur culturel.