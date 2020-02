Quand Guy Serge Pompilus rend hommage à son père Dr Pradel Pompilus



27 février 2020, vingt-ans déjà depuis la disparition de Papi Pra. En cette période de grande crise des valeurs, je pense souvent à lui (en particulier) mais également à toute une génération d'hommes et de femmes pour lesquels les mots de patrie, d'engagement, de solidarité et d'ouverture avaient un sens profond.

A la fois figures de référence et passeurs d'idées ces êtres simples dans leur mode de vie et complexes dans leur compréhension de notre réel ont permis à plusieurs générations de contribuer au développement d'une société dans laquelle le savoir primait sur l'avoir; l'être l'emportait sur le paraître. Merci papa de m'avoir tant donné! Merci de m'avoir arrimé aussi solidement à cette terre, la seule que je peux - après avoir parcouru le monde - qualifier de ''chez moi''. Un peu déglingué, beaucoup martyrisé, mais offrant toujours , parfois enfouis dans la tourbe, des trésors uniques.



Tu seras toujours dans nos cœurs et tu nous serviras toujours de phare, nous guidant avec fierté vers des horizons de renouveau de la pensée, d'éclosion de nouveau talents et surtout d'apparition de nouveaux guides pouvant nous sortir du marasme de la démagogie, de la vulgarité et de la médiocrité toile de fond de notre quotidien. Hommage à toi, Hommage à ta pensée!