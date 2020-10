Une Délégation américaine en visite dans 5 pays de la Caraibes: Suriname, Guyane, Jamaïque, Haïti et République dominicaine du 13 au 15 Octobre

WASHINGTON - Une délégation du gouvernement américain conduite par Adam Boehler, Directeur Exécutif de la US International Development Finance Corporation (DFC), est en visite actuellement dans 5 pays de la Caraïbes Suriname, Guyane, Jamaïque, Haïti et République dominicaine 13 pour discuter des opportunités d'investissement et de coopération en matière de sécurité en la région ainsi que que pour faire ressortir l'importance de l'initiative América Crece: "Growth in the Americas" du gouvernement américain pour soutenir la croissance économique.

Boehler sera rejoint par le secrétaire adjoint du département américain du Trésor pour les marchés internationaux, Mitchell A. Silk, et d'autres hauts fonctionnaires du département d'État, du département de la sécurité intérieure, de la banque d'import-export des États-Unis et du Conseil national de sécurité.

La délégation explorera le soutien aux investissements conduits par le secteur privé dans les infrastructures, l’énergie, la technologie et l’autonomisation économique des femmes. Lors d’une réunion l’année dernière avec les dirigeants des Caraïbes pour discuter des questions économiques, le président Trump a réaffirmé l’engagement des États-Unis à travailler avec leurs partenaires dans la région pour favoriser la croissance économique, lutter contre les pratiques d’investissement prédatrices et renforcer la coopération en matière de sécurité.

Le portefeuille actuel de DFC dans les Caraïbes comprend plus de 489 millions de dollars investis dans des projets allant des prêts aux petites entreprises, à la production d’électricité, à l’agriculture et aux prêts hypothécaires à faible revenu