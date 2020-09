Les États-Unis remettent 37 respirateurs au Gouvernement Haïtien pour répondre au COVID-19

[Port-au-Prince] - Le gouvernement des États-Unis, par l'intermédiaire de l'Agence Américaine pour le Développement International (USAID), a officiellement remis au gouvernement haïtien 37 respirateurs flambant neufs lors d'une cérémonie de remise qui s'est tenue à l’Hôpital St. Luke de Tabarre. Ce don permet de soigner immédiatement les patients gravement atteints de COVID-19 avec les respirateurs de pointe fabriqués aux États-Unis.



Le représentant du ministère de la Santé, Paul Ruddy Mentor, la Chef de Mission Adjoint de l'ambassade des États-Unis, Nicole Theriot, et le père Rick Frechette, fondateur des hôpitaux St. Luke et St. Damien, posent devant 11 respirateurs donnés par le gouvernement américain via l'USAID. Crédit photo: USAID - Emile Manigat

La Chef de Mission Adjointe de l'Ambassade des États-Unis, Nicole Theriot, a déclaré: “Le peuple américain est fier de contribuer à la lutte contre le COVID-19 en Haïti, ainsi qu'aux soins respiratoires sur le long terme. Nous saluons toutes les personnes courageuses qui fournissent des soins critiques en première ligne de cette bataille.”

La cérémonie de remise, en présence de Paul Ruddy Mentor, Chef de cabinet du Ministère de la santé et de la population (MSPP), a également marqué la première distribution de respirateurs aux hôpitaux St. Luke et St. Damien qui en recevront 11. Les 26 respirateurs restants seront distribués à d'autres hôpitaux à travers le pays dans les prochains jours. En plus des respirateurs, l'USAID finance un ensemble d'assistance sur mesure qui comprend l'installation, une formation initiale pour les agents de santé et un contrat de service d'un an pour la maintenance.

11 Respirateurs donnés par le gouvernement américain via l'USAID seront installés dans les hôpitaux de St. Luke et St. Damien pour fournir des soins critiques aux patients atteints de cas graves de COVID-19. Crédit photo: USAID - Emile Manigat

En acceptant le don de ces 37 respirateurs au nom du gouvernement haïtien, Paul Ruddy Mentor, a déclaré: “Au-delà de la pandémie COVID-19, ces respirateurs aideront les médecins haïtiens à prodiguer des soins intensifs vitaux aux patients souffrant d'autres maladies pulmonaires, cardiaques ou traumatologiques graves et potentiellement mortelles. Cette contribution appréciable servira sans aucun doute au renforcement du système de santé en Haïti.”

Le représentant du ministère de la Santé, Paul Ruddy Mentor, la Chef de Mission Adjointe de l'Ambassade des États-Unis, Nicole Theriot, et le père Rick Frechette, fondateur des hôpitaux Saint-Luc et Saint-Damien participent à la cérémonie de remise de 11 respirateurs offerts par le Gouvernement américain par l'USAID. Crédit photo: USAID - Emile Manigat

Le Père Rick Frechette, fondateur de la Fondation St. Luke pour Haïti, acceptant le don de 11 respirateurs qui seront installés dans les hôpitaux St. Luke et St. Damien, a noté: “ 'Je respire!' devient le cri de gratitude de ceux dont la vie peut être sauvée grâce à la respiration mécanique, et qui en trouveront un à leur disposition. Le ministère haïtien de la Santé et le peuple généreux des États-Unis d'Amérique peuvent entendre le grand cri de gratitude des équipes de St Damien et St Luke, pour votre formidable don de vie -11 respirateurs. C'est un beau jour pour les patients les plus malades de nos hôpitaux, et nous vous en remercions sincèrement.”

Les États-Unis sont le plus grand contributeur d'aide étrangère en Haïti et un partenaire clé du système de santé haïtien depuis plusieurs décennies maintenant. Aujourd'hui, confrontés à la crise sanitaire mondiale la plus importante de l’histoire récente, les États-Unis réagissent à nouveau avec ardeur et font preuve d'un leadership clair et décisif pour soutenir la réponse nationale d'Haïti contre le COVID-19. Le gouvernement des États-Unis, par l'intermédiaire de l'USAID et des Centers for Disease Control and Prevention (CDC) des États-Unis, investit plus de 16 millions de dollars pour répondre aux besoins sanitaires immédiats des Haïtiens en matière de COVID-19, tout en travaillant à réduire les risques de transmission répandue.

Dès le début de l'épidémie, l'USAID, les CDC et nos partenaires sont passés à l'action. Nous avons soutenu deux grandes campagnes de communication multimédia sur le lavage des mains et la prévention qui sont diffusées à la radio et à la télévision et via les réseaux sociaux, la sensibilisation communautaire et par des centaines de chefs d'établissement et de réseaux de parents à travers Haïti. Ils attirent jeunes et aux moins jeunes pour éduquer les familles haïtiennes sur la façon de se protéger et de promouvoir des comportements positifs qui aident à prévenir la transmission du virus en Haïti.

L’USAID soutient les communautés pour aider à réduire la propagation du COVID-19 en établissant et en gérant des stations de lavage des mains à des points stratégiques dans les grandes villes, en distribuant du savon aux communautés vulnérables, et en fournissant des équipements d'assainissement aux municipalités et aux quartiers vulnérables. L'USAID soutient également les centres de gestion des cas de COVID-19, les tests, la recherche des contacts, et la formation des prestataires de soins de santé à la prévention et au contrôle des infections (IPC), y compris l'utilisation des équipements de protection individuelle (EPI).

Ces 37 ventilateurs aideront les prestataires de soins de santé des hôpitaux choisis par le ministère haïtien de la Santé à traiter les patients gravement touchés par le COVID-19. Ce don concrétise l'offre généreuse du Président Trump de fournir ces équipements indispensables et soutient la réponse urgente d'Haïti à la pandémie.

Pour plus d’informations sur la réponse de l’USAID au COVID-19, veuillez visiter: https://www.usaid.gov/coronavirus-covid-19

