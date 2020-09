Washington pour la formation d’un CEP en Haïti au plus vite.

Dans un tweet de l’Ambassade des États-Unis en Haïti émanant du département d’Etat Américain, les USA, ne vont pas par quatre chemins pour « rappeler à l’ordre » ceux-là qui voudraient s’opposer à l’organisation de nouvelles élections dans le pays.

« Une démocratie qui fonctionne bien exige que toutes les branches du gouvernement y compris le parlement, doivent jouer leurs rôles. « Nous encourageons les parties prenantes d’Haïti à accomplir leur travail et à former un CEP comme prévu dans sa constitution » souligne le Département d’Etat Américain.

Selon le Département d’Etat Américain, le prochain CEP devrait être constitué « avec des membres ayant une réputation d'intégrité, d'honnêteté et de compétence pour organiser un processus électoral libre et juste ».