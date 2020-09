L'USAID octroie plus de $2,6 millions à l'UNICEF pour lutter contre le COVID-19 en Haïti

[Port-au-Prince, le 14 septembre 2020] - Le gouvernement des États-Unis, via l'Agence Américaine pour le Développement International (USAID), a octroyé $2 676 900 au Fonds des Nations Unies pour l'enfance (UNICEF) pour aider Haïti à répondre à la pandémie COVID-19. Grâce à ce projet, l’UNICEF soutiendra les activités de réponse au COVID-19 conformément au plan national du Gouvernement Haïtien. L'objectif principal de ce projet est de contribuer à la survie des enfants et de leurs familles en Haïti à travers la prévention et la réduction de la transmission du COVID-19.

Grâce au financement de l'USAID, l'UNICEF installe plusieurs stations de lavage des mains dans le Sud d'Haïti dans les espaces publics et les communautés vulnérables pour arrêter la propagation du COVID-19. Un jeune garçon se lave les mains à une station de lavage des mains dans un marché public. Crédit photo: UNICEF.

L'Ambassadeur des États-Unis en Haïti, Michele Sison, a déclaré: « Nous voulons nous assurer que les familles haïtiennes, en particulier les enfants et les mères vulnérables, disposent des informations, du soutien et des ressources dont elles ont besoin pour empêcher la propagation du COVID-19. Notre partenariat avec l'UNICEF et le Gouvernement Haïtien sensibilisera à la prévention de la propagation du COVID-19, formera les prestataires de soins de santé, soutiendra les soins et fournira les fournitures essentielles nécessaires pour lutter contre le COVID-19. »

Avec le soutien de l'USAID, un agent communautaire de l'UNICEF sensibilise la population aux risques du COVID-19 et aux meilleures pratiques pour empêcher la propagation du virus dans une communauté vulnérable de Jérémie. Crédit photo: UNICEF



Ce financement soutiendra l'élaboration de matériels de communication et une campagne médiatique nationale de sensibilisation pour encourager le lavage fréquent des mains. La campagne comprendra les réseaux sociaux, la mobilisation communautaire et la lutte contre la désinformation.

Pour soutenir les soins, l'UNICEF formera également au moins 2 600 agents de santé communautaires sur le COVID-19, leur fournira des équipements et du matériel de protection individuelle, renforcera la surveillance communautaire et renforcera la lutte contre les maladies et les enquêtes sur les cas. Ils aideront à améliorer les soins aux patients atteints de COVID-19 dans 15 établissements de soins de santé de référence grâce à une formation en prévention et contrôle des infections et à l'amélioration des services d'eau et d'assainissement, notamment des stations de lavage des mains, du savon, des désinfectants, et la gestion des déchets.

Pour soutenir les enfants touchés par le COVID-19 ou à risque, l'UNICEF veillera à ce que 1000 enfants et femmes vulnérables à la violence en raison d'un stress accru et du confinement à domicile soient protégés et aient accès à un soutien psychosocial. Cette attribution aidera également l'UNICEF, le Gouvernement Haïtien et ses partenaires à distribuer des articles essentiels pour le lavage des mains, à fournir des services de protection aux femmes et aux enfants, à réduire les risques du COVID-19 et à limiter ses effets négatifs parmi les plus vulnérables.

Le Directeur de Mission de l'USAID a fait remarquer: «Je suis extrêmement heureux de la collaboration entre l'USAID et l'UNICEF pour réduire la propagation du COVID-19 en Haïti. L'USAID est fière de fournir un soutien actif aux pays comme Haïti qui sont touchés par le COVID-19. »

L'USAID travaille directement avec le Gouvernement Haïtien, les organisations multilatérales, les ONG et d'autres organisations haïtiennes locales qui interviennent sur le terrain pour lutter contre l'épidémie. Parce qu'une menace de maladie infectieuse n'importe où peut devenir une menace partout, les États-Unis appellent d'autres donateurs à contribuer à l'effort mondial de lutte contre le COVID-19.

Pour plus d'informations sur la réponse de l'USAID au COVID-19, veuillez visiter: https://www.usaid.gov/coronavirus-covid-19.

Pour plus d'informations sur la réponse de l'UNICEF au COVID-19 en Haïti, veuillez visiter: https://www.unicef.org/haiti/.

(Fin du texte)