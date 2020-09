L'USAID aide les agriculteurs à augmenter la productivité agricole pendant l’épidémie COVID-19

Les États-Unis, par le biais de l'Agence des États-Unis pour le Développement International (USAID), se sont associés à la Fondation Haïtienne de Développement Agricole Durable (FONHDAD), pour établir un programme de production de semences de pois afin de donner aux agriculteurs haïtiens un accès durable aux semences de pois améliorées. Avec le soutien de l'USAID, FONHDAD a introduit et distribué deux variétés de pois à haute performance dans la région de la Plaine du Cul-de-Sac pour augmenter la productivité agricole et la sécurité alimentaire en Haïti.

L’Ambassadeur des États-Unis en Haïti, Michele Sison, a déclaré: “La saison des pois est cruciale pour les revenus des agriculteurs et la sécurité alimentaire dans la région du Cul-de-Sac. Le Gouvernement Américain est fier de ce programme innovant de production de semences qui aide à stimuler la production agricole et à rendre ces communautés agricoles plus fortes et plus résilientes.”

Comme beaucoup de petits agriculteurs en Haïti, Elie se débat chaque année pour acheter les semences de qualité dont il a besoin pour planter à chaque saison agricole. Souvent, il n'a d'autre choix que d'utiliser les semences à faible rendement disponibles sur le marché. Cependant, il a été prouvé que l'utilisation de semences de haute qualité est l'un des moyens les plus essentiels d'augmenter les rendements dans tout système agricole.

Grâce au programme de l'USAID, les agriculteurs locaux peuvent acheter ces semences à haut rendement et d'autres intrants comme l’engrais à crédit et utiliser une partie de leurs revenus accrus pour payer les semences après la récolte. «La production de semences de haute qualité est la pierre angulaire de tout programme agricole réussi», déclare Kenel Cadet, Directeur Exécutif de FONHDAD, qui dirige les activités de vulgarisation agricole dans la région du Cul-de-Sac depuis 2010.

“La différence était évidente, je la vois, et je suis tellement heureux”, a déclaré Elie. “Avec les semences améliorées et l'assistance technique que j'ai reçue de la FONHDAD et de l'USAID, j'ai doublé mon rendement de 600 kg par hectare à 1 200 kg par hectare”, a-t-il ajouté. Des rendements plus élevés signifient plus de revenus pour les agriculteurs et plus de pois vendus sur le marché pour nourrir les familles haïtiennes. Grâce à ces semences améliorées, les agriculteurs participants gagnent désormais 1 400 dollars par hectare pendant la saison des pois, ce qui leur permet de nourrir leur famille, d'envoyer leurs enfants à l'école et même de réinvestir une partie de leurs bénéfices pour faire croître leurs fermes.

Dans le cadre du programme de production de semences, un réseau de Paysans Vulgarisateurs, travaillant en étroite collaboration avec le Ministère de l'Agriculture, gèrent des parcelles de démonstration où les agriculteurs peuvent voir par eux-mêmes les résultats des semences améliorées. Ces Paysans Vulgarisateurs, qui comprennent de nombreuses femmes, fournissent également des services de préparation du sol, une formation et une assistance technique aux agriculteurs inscrits pour faciliter l'adoption de ces technologies.

Même pendant la pandémie COVID-19, FONHDAD a continué à aider un réseau de plus de 100 agriculteurs à récolter un total de 50 tonnes de pois pour une valeur totale de US$ 215 000. FONHDAD a également produit sept tonnes supplémentaires de semences à haut rendement qui seront mises à la disposition des agriculteurs pour la prochaine saison de plantation.

Christopher Cushing, Directeur de la Mission de l'USAID en Haïti, a déclaré: “Avec ces semences de pois améliorées, des rendements et des revenus plus élevés permettent à ces agriculteurs de devenir autonomes, tout en augmentant la production locale et la sécurité alimentaire en Haïti. L'USAID est fière d'aider à transformer la vie des agriculteurs haïtiens et de nourrir les familles haïtiennes.”

