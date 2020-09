Les Etats-Unis font un don de 37 respirateurs artificiels à Haïti pour combattre le COVID-19

[Port-au-Prince] – Le Gouvernement des États-Unis, par l'intermédiaire de l'Agence des États-Unis pour le Développement International (USAID), a fait don d'une cargaison de 37 respirateurs artificiels flambant neufs à Haïti pour l'aider dans sa lutte contre le COVID-19. Le don concrétise l'offre généreuse du Président Trump de fournir ces équipements indispensables et soutient la réponse urgente d'Haïti à la pandémie. Ces respirateurs artificiels seront envoyés dans sept hôpitaux à travers Haïti.

Les respirateurs artificiels, produits aux États-Unis, reflètent une technologie de pointe très prisée. Ils sont compacts, pliables et offrent à Haïti une flexibilité dans le traitement des patients affectés par le virus. Pour les patients dont les poumons ne fonctionnent pas correctement malgré la réception d'oxygène, cette ressource importante peut s'avérer vitale.

L'Ambassadeur des États-Unis en Haïti, Michele Sison, a déclaré: “Le président des États-Unis et le peuple américain offrent ces respirateurs artificiels au peuple haïtien pour sauver des vies. Ces équipements de fabrication américaine sont à la pointe de la technologie et fourniront des soins de qualité aux patients haïtiens qui en ont besoin. Ce don que nous fournissons à Haïti fait partie d'un programme mondial visant à fournir des respirateurs artificiels essentiels au traitement des cas de COVID-19 graves dans les pays du monde entier.”

Ces respirateurs artificiels jouent un rôle essentiel dans la prise en charge des patients atteints de COVID-19 gravement malades. Au-delà de la pandémie COVID-19, ces respirateurs artificiels aideront les médecins haïtiens à dispenser des soins intensifs vitaux à des patients souffrant d'autres maladies cardiaques, pulmonaires et traumatologiques graves et potentiellement mortelles. Ils représentent une énorme contribution au renforcement du système de santé haïtien.

En plus des respirateurs artificiels, l'USAID finance un ensemble d'assistance sur mesure qui comprend l'installation, une formation initiale pour les travailleurs de la santé et un contrat de service d'un an pour l'entretien régulier. Ce don s'ajoute aux 16,1 millions de dollars que le Gouvernement Américain a engagés en Haïti en réponse à la pandémie, par le biais des Centers for Disease Control and Prevention des États-Unis (CDC) et de l'USAID. Ce financement aide à renforcer les soins cliniques, à former des agents de santé, à renforcer les capacités des laboratoires, à améliorer la surveillance des cas, à diffuser des messages de santé pour réduire les risques au sein des communautés haïtiennes, à installer des stations de lavage des mains et à distribuer du savon dans les quartiers vulnérables, et plus encore.

Les 37 respirateurs artificiels sont arrivés en Haïti par avion le 3 septembre 2020 et sont actuellement stockés dans l'entrepôt de gestion globale des approvisionnements des produits de santé de l'USAID, d’où ils seront envoyés dans des hôpitaux sélectionnés dans les prochains jours. Le 4 septembre, Chris Cushing, Directeur de Mission de l'USAID, a rencontré le représentant du Ministère de la Santé Publique et de la Population, Rudy Mentor, à l'entrepôt pour examiner la cargaison et discuter des prochaines étapes.

Le Directeur de Mission de l'USAID en Haïti, Christopher Cushing, a déclaré: “À date, l'USAID a livré plus de 5000 respirateurs artificiels dans plus de quinze pays pour soutenir les soins des patients atteints de COVID-19. Nous sommes très heureux d'ajouter Haïti à cette longue liste et d'apporter cet équipement vital pour aider le peuple haïtien.”

Pendant des décennies, les États-Unis ont été le premier fournisseur mondial d'assistance bilatérale dans le domaine de la santé. Depuis 2009, les contribuables américains ont généreusement financé plus de 100 milliards de dollars d'aide sanitaire et près de 70 milliards de dollars d'aide humanitaire à travers le monde.

Grâce à une approche dénommée “All-of-America” impliquant les diverses agences du Gouvernement Américain et nos partenaires des secteurs privés et caritatifs américains, les États-Unis fournissent un soutien vital en coordination avec le Gouvernement Haïtien et d'autres parties prenantes pour identifier les domaines prioritaires d'investissement. Parce qu'une menace de maladie infectieuse n'importe où peut devenir une menace partout, les États-Unis appellent d'autres donateurs à contribuer à l'effort mondial de lutte contre le COVID-19.

Pour plus d’informations sur la réponse de l’USAID au COVID-19, veuillez visiter: https://www.usaid.gov/coronavirus-covid-19