Support des Etats Unis aux Priorités Stratégiques de la Police Nationale d’Haïti

Port-au-Prince, Haïti, le 11 août 2020 – Le Directeur du Bureau des Affaires Internationales de Stupéfiants et de l'Application de la Loi au Département d'État des Etats Unis (INL), David Mosby, a rencontré le Directeur Général de la Police Nationale d’Haïti (PNH), Rameau Normil, pour discuter des priorités stratégiques de la Police Nationale d’Haïti, telles que la lutte contre la violence des gangs et le kidnapping, le renforcement de l’État de droit et la protection des droits humains ainsi que les plans de soutien à la prochaine promotion de la PNH.

Ils ont aussi discuté du support des États-Unis à la police communautaire de la PNH, au bureau de lutte contre le trafic des stupéfiants (BLTS), et à la police frontalière (POLIFRONT).

Le Directeur de l’INL et le Directeur Général de la PNH ont convenu de l’importance de renforcer la capacité du bureau de l’Inspection Générale de la PNH (IG/PNH), pour s’assurer que les agents de police respectent les normes les plus élevées et que la Direction Centrale de l’Administration (DCA), garantisse une bonne gestion des ressources de la PNH.

Suite à la discussion, le Directeur Général a procédé à l’inspection d’équipements et de matériels fournis par l’INL à la PNH. Ces articles comprennent des équipements de protection pour les policiers qui assurent l'ordre public et la sécurité des citoyens au sein du corps d'intervention pour le maintien de l'ordre (CIMO), du matériel de communication pour le bureau de lutte contre le trafic de stupéfiants (BLTS), et des fournitures pour aider l'administration pénitentiaire (DAP), à atténuer la propagation du COVID-19 dans les prisons d'Haïti.