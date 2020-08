Haiti-Education |Grande-Anse : Une plateforme syndicale appelle à la démission du ministre Pierre Josué Agénor Cadet de l'Education nationale

Ce jeudi, la plateforme des syndicats grandanselais lors d'une conférence de presse appelle à la démission du ministre de Pierre Josué Agénor Cadet, Ministre de l'Education Nationale et de la Formation professionnelle Les embres de cette plateforme rapportent que sans la démission du locataire du ministère de l'Éducation, ils ne retourneront pas dans les salles de classe. Ils en ont profité pour réitérer leur demande d'augmentation de salaire.

Lascahobas: Les lycéens protestent contre l'école buissonnière que pratiquent les enseignants.

Alors qu'à Port-au-Prince, les écoles publiques fonctionnent depuis le 19 Août dernier, ce n'est pas le cas dans certaines villes de province. Les enseignants sont pour la plupart en grêve et les élèves sont obligés de manifester pour exiger leur présence dans les salles de classe. Et ce vendredi, des lycéens de Salnave Zamor sont descendus dans la rue et menacent de fermer les portes des écoles privées à partir de lundi prochain si leur professeur continue de pratiquer l'école buissonnière.