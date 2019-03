Football senior masculin : En battant Cuba, Haïti accède à la Ligue A des nations de la Concacaf

P-au-P, 24 mars 2019 [AlterPresse] --- La sélection nationale senior masculine de football d’Haïti a battu son homologue de Cuba 2 buts à 1 (mi-temps 1-0), ce dimanche 24 mars 2019, au Stade national Sylvio Cator à Port-au-Prince, a observé l’agence en ligne AlterPresse.

C’était le quatrième match du onze d’Haïti, qui valide, ainsi, sa qualification pour la Ligue A des (6 meilleures) nations de la Confédération d’Amérique du Nord, d’Amérique centrale et des Caraïbes de football (Concacaf).

Bilan du onze d’Haïti, de septembre 2018 à mars 2019 : 4 victoires sur 4 rencontres (de compétion régionale) disputées, 19 buts pour, 2 buts contre, différence + 17.

Après ses trois premières sorties victorieuses, en 2018 (Ndlr : 13-0 contre Sint Maarten le lundi 10 septembre 2018 à Port-au-Prince, 1-2 contre Sainte Lucie le mardi 16 octobre 2018 à La Martinique / Ste Lucie ayant été l’équipe receveuse, à la Martinique, à cause de la non disponibilité de son stade officiel, retenu pour un match de cricket, et 0-2 contre Nicaragua le samedi 17 novembre 2018 à Managua), la sélection senior masculine de football d’Haïti avait déjà son billet pour la vingt-cinquième édition de la prochaine coupe d’or (gold cup), qui mettra aux prises, du samedi 15 juin au dimanche 7 juillet 2019, aux Etats-Unis d’Amérique, les 16 meilleures sélections de football d’Amérique du Nord, d’Amérique centrale et des Caraïbes, affiliées à la Concacaf.

Le public haïtien s’est déplacé en grand nombre, au Stade Sylvio Cator, pour assister à la rencontre, disputée dans un bon esprit, des deux côtés.

Une grande partie de la communanuté cubaine, présente en Haïti, est venue également apporter son soutien à son équipe.

Le match était difficile, comme l’indique le score final.

