Ballon d'Or - Le Croate Luka Modric met fin au règne de Cristiano Ronaldo et Messi

Le Ballon d'Or 2018 a été attribué lundi au Croate Luka Modric, qui met fin au règne de Cristiano Ronaldo et de Lionel Messi - à moins qu'il ne l'interrompe - lauréats des dix derniers trophées récompensant le meilleur joueur de l'année, décerné par un panel de journalistes.

Vainqueur de la Ligue des champions avec le Real Madrid et finaliste du Mondial avec la Croatie, Luka Modric a devancé Cristiano Ronaldo et Antoine Griezmann, seul représentant de la France, championne du monde, sur le podium. La quatrième place est revenue à un autre Français, le prodige Kylian Mbappé, 19 ans. Modric, 33 ans, avait déjà été élu meilleur joueur du Mondial en Russie, et a également remporté les titres de meilleur joueur de la saison écoulée décernés par l'UEFA puis par la FIFA Son sacre met au moins provisoirement un terme à l'hégémonie du duo Lionel Messi - Cristiano Ronaldo, vainqueurs des dix derniers Ballon d'or (cinq chacun). Modric est le premier joueur croate à décrocher cette distinction. Il a joué un rôle majeur dans la victoire du Real Madrid en Ligue des champions, et dans le parcours de son pays au Mondial. Trois Belges figurent dans le top-15: Eden Hazard, huitième, Kevin De Bruyne, neuvième, et Thibaut Courtois, quatorzième. Les trois Diables Rouges évoluaient jusqu'à cet été en Premier League, avant le retour à Madrid, mais cette fois au Real, de l'ancien gardien de Genk et de l'Atlético. (Belga)