Luka Modric est le nouveau Ballon d'or, deux Belges dans le top 10

Le Ballon d'Or a été décerné au Croate Luka Modric. Le joueur du Real Madrid succède à Cristiano Ronaldo et remporte son premier Ballon d'Or, qui vient récompenser sa saison. Le Croate a remporté la Ligue des Champions et disputé la finale de la Coupe du Monde.

C'est donc Luka Modric qui a triomphé ce lundi dans la course au Ballon d'Or. Il a devancé le Portugais Cristiano Ronaldo, vainqueur l'an dernier, et le Français Antoine Griezmann. Le joueur du Real Madrid sort d'une saison de haut vol, ponctuée par un titre en Ligue des Champions et une finale de Coupe du Monde avec la Croatie.

Trois Diables Rouges faisaient partie des nommés. Le premier, Eden Hazard, se classe en huitième position. Il précède de peu Kevin De Bruyne, classé neuvième. Thibaut Courtois termine lui dans le top 15 avec la quatorzième place du classement. Il est également le premier gardien. Les autres favoris, Raphaël Varane et Kylian Mbappé, sont septième et quatrième. Messi termine cinquième, Neymar douzième.

Le Ballon d'Or féminin a lui été remporté par Ada Hegerberg, qui devient la première à obtenir cette récompense. Kylian Mbappé a lui remporté le prix Raymond Kopa, qui récompense le meilleur jeune joueur, âgé de moins de 21 ans.

