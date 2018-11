Haiti-Foot: Melchie Dumornay invitée à l’Olympique Lyonnais, en France

Elue meilleure joueuse de la dernière phase des éliminatoires de la coupe du monde des moins de 17 ans pour la région CONCACAF, auteure d’une coupe du monde remarquable, pièce maitresse de la formation de tigresse avec au compteur 18 buts après 7 journées à la coupe du parlement, Melchie Daelle Dumornay a tapé dans l’œil des recruteurs européens.

On l’avait annoncé après la coupe du monde des moins de 20 ans en France, le club dirigé par la Jean Michel Aulas est intéressé par la talentueuse Melchie Dumornay. Après environ trois mois, les Lyonnais sont revenus à la charge.

En effet, l’Olympique Lyonnais, l’un des plus grands clubs féminins au monde est tombé sous les charmes de la grenadière de 15 ans. Le club rhodanien a invité Melchie à Lyon pour participer à quelques séances d’entrainement de l’équipe et assister au match de la Ligue des Champions Féminine entre Lyon et la formation féminine du Manchester City.

La meilleure buteuse de la coupe du parlement se fera accompagner par le président de la Fédération haïtienne de Football, Yves Dadou Jean Bart et le sélectionneur national Marc Collat, lui qui aurait demandé les responsables de Lyon de superviser Corventina.

Le fer de lance de l’équipe de Tigresse devra laisser le pays le 24 novembre prochain pour un séjour d’une semaine en France, où elle devra discuter avec les dirigeants Lyonnais et connaitre les structures du club.

Bien qu’aucun transfert ne soit envisageable à ce stade, le transfert des mineurs étant interdit, cependant, si les recruteurs sont impressionnés pendant le séjour de la Grenadière, Corventina pourrait bénéficier d'uune bourse d’étude en France, ce qui l’autorisera à jouer pour le club.

Wilner Bossou