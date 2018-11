L’Américano-Japonaise d’origine Haïtienne Naomi Osaka en Haïti.

Arrivée de Naomi Osaka en Haïti ce Lundi 5 Novembre 2018

La joueuse de tennis Naomi Osaka accompagnée notamment de sa mère, Tamaki Osaka, de son père, Leonard François et de sa sœur ainée Mari Osaka est arrivée à Port-au-Prince ce lundi 6 novembre.

La tennis « woman » japonaise d'origine haïtienne, récente Championne de l'US Open 2018 a été accueillie entre autres à l’aéroport International Toussaint Louverture par le Chancelier Haïtien, Bocchit Edmond, la Ministre des Haïtiens vivant à l’Etranger Mamatha Irène Ternier, le Ministre de la Culture et de la Communication, Jean Michel Lapin, le Ministre de la Jeunesse, des Sports et de l’Action Civique Edwing Charles, et de la Mairesse de Tabarre Nice Simon.

Naomi Osaka dans une brève déclaration s’est déclarée ravie d’être à nouveau en Haïti. « Cela fait longtemps que je voulais revenir en Haïti, je veux voir et découvrir beaucoup de choses dans le pays » a déclaré la tenante du titre de l’US Open 2018.

Durant son séjour en Haïti, Naomi Osaka doit effectuer plusieurs visites dans le pays particulièrement à Jacmel et au Cap-Haïtien. Durant sa présence dans le Sud-Est, Naomi Osaka recevra les clefs de la ville de la Mairesse de Jacmel. La joueuse de tennis en profitera pour inaugurer l’Ecole fondée par Maxime Léonard François, son père situé au Morne Oger et visitera l’Université Publique de Jacmel, l’Hôpital de Saint-Michel ainsi que le Centre Sportif de Jacmel. Naomi Osaka doit être reçue au terme de sa visite au Palais National où elle sera décorée par le Chef de l’Etat Jovenel Moïse.