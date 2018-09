Football fémininin : Deux jeunes grenadières Batcheba Louis et KETHNA Louis retournent en France professionnelles

En janvier dernier ces deux purs produits de L’académie de la fhf avaient laissé Haiti pour le club de Paris ISSY LES MOULINEAUX ; Elles avaient des le départ imposé leur talent au point d’avoir aidé leur club à écarter le danger de la relégation en division inférieure ; malheureusement en avril elle ont du entrer en Haïti en raison du type de visa qui exigeait qu’elles aient un statut de travailleuses ce qui exigeait donc pour elles un contrat.

Professionnel ;en ce début de saison le club francais a Déposé un contrat pro pour elles et régularise leur statut migratoire ; il faut souligner que le football feminin Est loin d’avoir des ressources comme les hommes et de fait ce qu’elles Vont recevoir de leur club sera très peu par rapport à leurs besoins pour vivre en france ; aussi, la fhf devra continuer à les soutenir car l’objectif c’est de les aider dans milieu plus avancé en terme d’encadrement , de qualité de vie et de nutrition et aussi d’opportunités d’études et de formation professionnelle

C’est donc un nouveau départ pour ces eux filles au talent énorme ; Batcheba originaire au Cap Haïtien a évolué aux Tigresses alors qu’elle est en formation depuis 2011 à Camp nous ; Elle Est Avant Centre et a été meilleure butteuse nationale durant trois saisons ; KETHNA louis est une polyvalente ayant évolué aux postes de gardienne, d’arrière centrale et même d’attaquante du flanc gauche

Elle laisse le pays dimanche et devrait signer des lundi leur licence des lundi pour évoluer en championnat dès la semaine prochaine