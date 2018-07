Football : Coupe du Monde U20 en France | A la rencontre des Grenadières

Du 5 au 5 au 24 août prochain se tiendra en Bretagne (France) la Coupe du Monde Féminine U-20 de la FIFA 2018 à laquelle participera nos jeunes GRENADIERES représentantes de la Concacaf en compagnie des Etats-Unis et du Mexique à cette grande fête de l’élite du foot mondial (16 pays au total) dans cette catégorie. La compétition se déroulera dans les quatre villes suivantes de la Bretagne: Vannes, Concarneau, Dinan/Lehon et Saint-Malo. C’est la première participation d’une équipe féminine haïtienne dans une phase finale de Coupe du Monde.

Les 16 Equipes sont divisées en 4 groupes :

Groupe A: France, Ghana, Nouvelle-Zélande et Pays-Bas

Groupe B: RDP Corée, Angleterre, Mexique, Brésil

Groupe C: Etats-Unis, Paraguay, Japon, Espagne

Groupe D: Haïti, RP Chine. Nigéria et Allemagne.

Haïti fait son entrée dans la competition le Lundi 6 Août face à la Chine, affromtera le Nigéria le 9 et l’Allemagne le 13.

Nous avons reçu cet après-midi cette note du Dr Yves Jean Bart, Président de la Fésident de la Fédération Haïtienne de Football:

Bonjour à tous, Voici le 1er épisode d " *à la rencontre des Grenadières...*"

Découvrez les conditions de leur entraînement, ainsi que leur état d' esprit avant le début de la *Coupe du monde de football féminin U20*

Ce reportage a été possible grâce à la participation de MODOP int., la société An32, l'ambassade de la République D'Haïti en France et KONPAEVENTS

Tous avec les Grenadières!!! ⚽⚽⚽