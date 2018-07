Kylian Mbappé : l’adolescent qui a fait oublier Messi, Neymar, Ronaldo et co durant la Coupe du Monde en Russie



Antoine Le Roy, journaliste à Intérieur sport, a suivi le joueur de son explosion en Ligue des champions à son arrivée au Paris Saint-Germain.Génie, pépite, extraterrestre… les qualificatifs pour décrire Kylian Mbappé ne manquent pas. Mais quel homme se cache derrière ces mots? C’est ce qu’a voulu découvrir Antoine Le Roy, journaliste à Intérieur sport sur Canal+. Il contacte sa famille dès janvier 2017. Kylian est alors un joueur très prometteur mais il n’a pas encore dévoilé l’étendue de son talent. L’entourage accepte. Bonne pioche. «Tout s’est emballé en mars, on ne s’y attendait pas.

On l’a vu naître devant nos caméras», explique le journaliste qui a suivi l’ascension fulgurante du jeune homme. De son explosion en Ligue des champions en passant par son titre de champion de France, son transfert vers le PSG et sa première saison à Paris, le documentaire nous plonge dans la vie de la star côté coulisses. Pour la première fois, Kylian Mbappé se confie face caméra sur ses ambitions, son ascension, ses doutes. Il décrypte les grands moments de sa jeune carrière. «Il a un tempérament, une façon de parler, une analyse et une autocritique effarants», poursuit Antoine Le Roy.

Un portrait étonnant

Son père mais aussi ses entraîneurs, présidents, coéquipiers et amis dressent un portrait de lui étonnant. Car le garçon l’est indiscutablement. Le soir de son titre avec Monaco, il préfère se coucher plutôt que de faire la fête avec ses coéquipiers car il est fatigué! Et quand il revient sur l’un de ses rares faux pas - lorsqu’il s’en était pris aux arbitres à l’issue d’OM/PSG -, son analyse est bluffante: «Je regrette la forme, je n’ai pas à critiquer l’arbitre. La seule chose positive que je ressors de tout ça, c’est que j’ai montré aux gens que je n’étais pas parfait. On m’a collé cette étiquette et c’est la chose la plus dure pour moi depuis que je fais du foot».

A quatre jours de la finale de la Coupe du Monde de la FIFA, Russie 2018 à Moscou contre la Croatie, Kylian Mbappé s'est confié face caméra. L'ATTAQUANT tricolore revient sur la demi-finale face à la Belgique (1-0), le rendez-vous historique de dimanche et l'adversaire croate.