Thibaut Courtois: "On a perdu contre une équipe qui joue à rien"

Thibaut Courtois ne pouvait cacher sa déception après la demi-finale perdue contre la France (1-0). "La France a joué à rien. C'est dommage pour le football que la Belgique n'a pas gagné", a regretté le gardien au micro de la RTBF.

"C'est un match frustrant. La France a joué à rien, ils ont joué à défendre devant leur but. Ils ont joué en contre attaque, avec Mbappé et Griezmann, ils sont très rapides. C'est leur droit. Ils ont joué très bas, on a toujours eu des problèmes contre ça, ils ont très bien fait ça", a expliqué Courtois. "J'ai fait quelques arrêts, mais ils n'ont pas eu de grosses occasions. Ils marquent sur corner, c'est dommage. On perd contre une équipe qui n'est pas meilleure que nous. On a perdu contre une équipe qui joue à rien, qui défend. Contre l'Uruguay, ils ont marqué sur un coup franc et une erreur du gardien. C'est dommage pour le football que la Belgique n'a pas gagné."

"Ils ont bien défendu, on a eu dur"

"Nous n'avons pas eu de grosses occasions non plus", a reconnu Courtois. "La frappe de Toby (Alderweireld), c'est sur corner aussi. Ils ont bien défendu, on a eu dur. Si on n'est pas à 100 pour cent au niveau des passes, c'est dur de gagner un match pareil. La petite chance contre le Brésil n'était pas de notre côté cette fois." Le rêve de devenir champions du monde est brisé, mais les Diables Rouges peuvent toujours obtenir le meilleur résultat de leur histoire en terminant troisièmes. "Nous sommes fiers, oui. Mais tout le monde voulait jouer la finale. Demain, on sera encore déçus. Et puis on va relever la tête et jouer cette troisième place."