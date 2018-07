L'Angleterre se débarrasse de la Suède et file en demi-finale

L'Angleterre a rejoint la France et la Belgique en demi-finale de la Coupe du monde en Russie, après sa victoire samedi contre la Suède (2-0), en attendant l'ultime invité du dernier carré, la Russie ou la Croatie, qui s'affrontent samedi soir à Sotchi.

L'Angleterre s'est qualifiée pour les demi-finales de la Coupe du monde, venant à bout de la Suède sur le score de 0-2, samedi à Samara. Les 'Three Lions' de Gareth Southgate retrouvent le dernier carré de la grand-messe du football mondial 28 ans après sa 4e place au Mondial 1990. En demies, les Anglais défieront mercredi le vainqueur de la rencontre Russie - Croatie, prévue samedi à soir à Sotchi (20h).

Les Anglais se présentaient à la Samara Arena après avoir remporté, contre la Colombie en 8es, leur première séance de penalties en Coupe du monde. Quant à la Suède, première de son groupe, elle a effacé la Suisse en 8es et rêvait de retrouver les demi-finales d'un Mondial.

Le début de partie, assez tendu et avec beaucoup d'erreurs techniques, a vu les deux équipes s'observer. Il aura fallu une tentative de Harry Kane, meilleur buteur du tournoi avec 6 buts, pour signaler la première occasion du match (19e). Comme souvent avec l'Angleterre, la solution est venue sur une phase arrêtée. Sur un corner tiré par Ashley Young, Harry Maguire a fait jouer sa taille et sa détente pour battre Robin Olsen et ouvrir le score (0-1, 30e). C'est le premier but international pour le défenseur central de Leicester City, le 4e sur corner pour l'Angleterre lors de ce Mondial russe.

En fin de première période, Raheem Sterling a manqué le break. Bien lancé en profondeur, il a d'abord buté sur Olsen avant de manquer d'altruisme. La Suède, inoffensive dans le premier acte, n'a touché qu'un seul ballon dans la surface de Jordan Pickford.

C'est d'ailleurs le portier anglais qui a été le premier à s'illustrer en début de seconde mi-temps, repoussant fermement une tête puissante de Marcus Berg (47e). Peu avant l'heure de jeu, la phalange de Southgate s'est mise à l'abri. Sur un centre venu de la droite adressé par Jesse Lingard, Dele Alli, oublié par l'arrière-garde des 'Blagult', a inscrit de la tête son premier but de la compétition (0-2, 59e). Dans la foulée, Pickford a évité à son équipe une fin de match compliquée en repoussant brillamment des tentatives de Viktor Claesson (63e) et de Berg (71e).

Efficace, l'Angleterre n'a donc pas eu à s'employer pour venir à bout d'une équipe suédoise quelque peu empruntée. La Suède de Janne Andersson, sortie d'un groupe fatal à l'Allemagne au 1er tour, n'avait plus disputé un quart de finale en Coupe du monde depuis 1994. Vendredi, la France, en écartant l'Uruguay (0-2), et la Belgique en créant l'exploit contre le Brésil (1-2), se sont qualifiées pour une demi-finale qu'ils joueront mardi (20h00) à Saint-Pétersbourg.