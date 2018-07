Mercato : vers une présentation de Cristiano Ronaldo samedi à Turin ?

Ce sera peut-être le transfert le plus inattendu de l'été. Pourtant, Cristiano Ronaldo est annoncé avec insistance à la Juventus, et pourrait bien arriver très rapidement dans le Nord de l'Italie. C'est en tout cas ce qu'annonce ce jeudi Mediaset, qui table sur une présentation rapide de la star portugaise.

On connaissait les directs mercato, on découvre désormais les fils live exclusivement dédiés à Cristiano Ronaldo. Mediaset consacre en effet une grosse partie de son actualité à la venue potentielle de la star du Real Madrid. Et ce jeudi, annonce même que la présentation est déjà programmée à ce samedi 7 juillet. «En deux jours, l'aventure de Cristiano Ronaldo peut officiellement commencer, peut-on lire sur le média transalpin. La Juve est confiante quant au succès de l'opération et s'organise pour le débarquement du Portugais à Turin. Samedi 7 juillet, l'attaquant peut débarquer pour la présentation officielle au stade.»

Pas encore d'offre formelle, selon Marca

Une rumeur supplémentaire qui envoie le quintuple Ballon d'Or FF vers la Vieille Dame, alors que Bepe Marotta et tout le board turinois n'aurait, selon Marca, toujours pas transmis d'offre formelle au Real Madrid et à Florentino Perez. De son côté, toujours selon le quotidien madrilène, Jorge Mendes, l'agent de CR7, doit s'entretenir rapidement avec la direction merengue. Bluff, intox ou réelles velléités de départ ? Ce qui est sûr, ce que Cristiano Ronaldo n'a pas fini de faire parler de lui.