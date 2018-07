L'Angleterre brise la malédiction des tirs au but en éliminant la Colombie

Malgré le 6e but de Kane, l'Angleterre a été poussée aux tirs au but par la Colombie. Mais les Trois Lions ont enfin réussi à passer dans cette épreuve fatidique.

L'Angleterre a été poussée quatre fois aux tirs au but en Coupe du monde. En 1990 (Allemagne de l'Ouest), 1998 (Argentine) et 2006 (Portugal), les Trois Lions avaient été éliminés à chaque fois. Leur bilan à l'Euro était à peine meilleur. Mais les hommes de Gareth Southgate s'entraînaient depuis le mois de mars à cet exercice. Cela a fini par payer : malgré l'échec de Henderson, l'Angleterre est passée face à la Colombie !

Le match : 1-1, 4-3 t.a.b. pour l'Angleterre

Pour la première fois depuis 2006, l'Angleterre est en quarts de finale de la Coupe du monde. Elle aura rendez-vous samedi avec la Suède pour une place dans le dernier carré. Plutôt programmée pour briller lors du Mondial 2022, la jeune équipe des Trois Lions a pu se débarrasser d'une Colombie plus truqueuse que joueuse en l'absence de son meneur James Rodriguez (blessé).

Dans l'ambiance très colombienne, donc magnifique, de l'Otkrytie Arena, les promesses d'un début de match intense, équilibré, n'ont pas été tenues. Kane a mis au-dessus une tête à la suite d'un centre ultra-tendu de Trippier (16e). A la 45e, c'est un Quintero encore intéressant qui a menacé Pickford. A la pause, les deux équipes n'avaient cadré qu'une fois chacune. Devenu très fermé, le match s'est débloqué avec le penalty concédé par Carlos Sanchez (il s'était déjà mis à la faute face au Japon et avait écopé d'un rouge). Harry Kane a ouvert le score et son équipe a longtemps tenu l'avantage. Dans les arrêts de jeu, Uribe a armé une frappe terrible de 30 mètres, claquée en corner par Pickford. Le premier du match pour les Cafeteros... Et le bon, puisque l'immense Mina a inscrit sa troisième réalisation de la tête en trois matches pendant ce Mondial (90e+3). Le 22e but de cette Coupe du monde dans les arrêts de jeu.

onnés, les Anglais ont coulé physiquement pendant quasiment toute la prolongation. Mais ce sont eux qui ont eu les meilleures occasions, par un tir trop croisé de Rose (112e) et une tête de Dier, tout seul à 10 mètres (114e). La séance des tirs au but a vu le décevant Henderson se manquer. Mais Uribe a échoué sur la barre et Pickford a sorti un superbe arrêt face à Bacca.

L'homme : Un arbitre totalement dépassé

Le Néerlandais M.Makkelie a eu beaucoup de mal à tenir les joueurs. Il a perdu le fil à la 39e, lorsque Barrios a donné un léger coup de tête à Henderson, qui s'est jeté par terre comme s'il avait perdu un oeil. Le geste valait toutefois une expulsion, mais l'arbitre n'a donné qu'un avertissement. Cela a contribué à pourrir le reste du match. La Colombie a passé plus de temps à contester chacune de ces décisions plutôt qu'à jouer. Lorsque Carlos Sanchez a plaqué Harry Kane dans la surface et que M.Makkelie a accordé le penalty, l'attaquant anglais a été contraint d'attendre trois minutes et trente secondes avant de pouvoir tirer. Le reste a été du même acabit. Déjà averti, Young a inexplicablement échappé à l'exclusion à la 92e. Comment un match aussi accroché et un arbitre aussi contesté n'ont pas pu voir rouge ?

Cyril Olives-Berthet