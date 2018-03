DÉCÈS DE L’ANCIEN CAPITAINE DE L’ÉQUIPE NATIONALE CLAUDEL LEGROS

La Fédération Haitienne de Football vient d’apprendre avec douleur le décès survenu en France le 30 Janvier dernier de l’ancien Capitaine et ancien directeur sportif de l’équipe nationale, M. Claude LEGROS.

L’ancien défenseur central a marqué toute une période de l’histoire du football haïtien débutant très jeune en équipe nationale lors des éliminatoires de la Coupe du monde de la FIFA en 1954 pour continuer SA carrière de joueur jusqu’aux éliminatoires de la Coupe du Monde MEXICO 1970 où la sélection fut aux portes de la qualification échouant lors des barrages à Kingston face à El Salvador en octobre 1970.

Claudel fut un modèle de discipline, de passion , d’amour du travail au service du jeu et pour son pays. Après des débuts remarqués au Victory du “Bas peu de Chose” Claudel émigra assez jeune en France et fit une brillante et longue carrière dans le football professionnel français notamment avec l’AS Angoulême .

Bien qu’émigreé Il continua de se mettre au service de l’équipe nationale comme joueur pendant les éliminatoires de Mexico 1970 et fut de la grande épopée qui faillit amener Haiti pour la première fois à la Coupe du monde de la FIFA . Nommé Consul à Bordeaux é l’époque pour lui faciliter les allées et venues en Haïti, Claudel continua de supporter l’équipe nationale qu’il accompagna comme directeur sportif lors de la participation à la coupe du monde ALLEMAGNE -1974.

C’est un grand serviteur du football haïtien , le tout premier à jouir d’un grand respect dans toute la France où il vivait depuis plus d’un demi siècle Après une brillante carrière et une vie bien remplies.

La FHF se courbe devant la dépouille mortelle de cet immense grenadier TOUP POU YO, de ce grand compatriote et prie ses parents , sa famille et tous ses anciens camarades encore vivants de l’épopée des COUPES DU MONDE 70-74, Wilner Nazaire, Philippe Vorbe, Ernest Jean Joseph, Guy Sainvil, Guy Francois , Pierre Bayonne, Claude Barthelemy, Marion Leandre, Eddy Antoine, Wilfrid Louis, Fritz Andre, Serge Ducoste, Henri Francillon, Roger Sainvil, etc..de recevoir un immense “aux champs” et d’agréer l’expression de ses condoléances émues.

Merci Claudel et Bon voyage! Dieu Vous accueille dans sa demeure

FHF, 3 février 2018