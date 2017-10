Amical JAPON-HAITI-La délégation des Grenadiers s'installent à Yokohama

A l'Hôtel Intercontinental Yokohama Grand une grande partie de la délégation des grenadiers a pris place ce samedi 7 octobre 2017 à 16 PM après un périple en avion d'environ 13 heures d'horloge pour la plupart de ses membres.

En plus du Staff technique composé de Marc Collat, Jean Claude Josaphat et Nicolas Bourriquet), le staff management et seize (16) joueurs se sont installés dans ce luxueux hôtel qui domine le centre ville de Yokahama avec des vues sur des places publiques et parcs d'attraction, il ne manque que trois joueurs (Meschak Jérôme, Wild Donald Guerrier et Kevin Lafrance pour compléter la liste finale des 19, ils arrivent ce soir.

Pour dégourdir un peu les jambes, après ce long voyage, une petite marche s'imposait et c'est sous le regard curieux des japonais tous les membres de la délégation se sont promenés dans les rues limitrophes de leur hôtel.

Les joueurs présents

1-Jhony Placide ,

2-Luis Valendi Odelus

3-Samuel Mardochée Pompé ,

4-Carlens Arcus,

5-Alex Christian Junior,

6-James Geffrard ,

7-Jean Ambroise,

8-Andrew Jean Baptiste

9-Brian Alcéus ,

10-Zachary Heriveaux,

11- Jean Metellus,

12-Shamar Jimmy Sanon,

13-Richelor Sprangers,

14-Jonel Désiré ,

15-Derrick Etienne ,

16-Duckens Nazon



17- Kevin Lafrance

18- Wild Donald Guerrier

Le mardi 10 octobre Nissan Stadium pour la première fois en selection senior le Japon affronte Haïti à 7h30 PM locale, 6h30 AM à Port-au-Prince avec un trophée en perspective, la Coupe Kirin .

FHF COMMUNICATION / EBJ, samedi 7 octobre 2017 à 23 h 08