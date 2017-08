Transferts : la star brésilienne Neymar signe un contrat de cinq ans avec le PSG

Le Brésilien Neymar a signé ce jeudi un contrat de cinq ans avec le PSG

Le transfert le plus cher de l'Histoire. L'attaquant brésilien Neymar a paraphé, jeudi soir, un contrat de cinq ans avec le PSG. Le Barça avait indiqué un peu plus tôt, que la clause libératoire de 222 millions d'euros du joueur avait été réglée.

Neymar au PSG, c'est fait ! Le transfert du siècle a été bouclé par le PSG qui a officialisé, jeudi 3 août dans la soirée, la signature de la star planétaire Neymar. L'attaquant brésilien âgé de 25 ans s'est engagé pour cinq ans avec le club de la capitale, devenant ainsi le joueur le plus cher de l’histoire du football. Il sera présenté à la presse vendredi après-midi, au Parc des Princes.

"Je suis extrêmement heureux de rejoindre le Paris Saint-Germain, a réagi Neymar Jr dans un communiqué publié par le club parisien. Depuis mon arrivée en Europe, ce club est devenu l’un des plus compétitifs et les plus ambitieux."

Pour le libérer de son contrat précédent, le FC Barcelone a encaissé un chèque d'un montant de 222 millions d’euros. "Les avocats de Neymar se sont rendus en personne jeudi après-midi dans les locaux du club et ont payé en son nom les 222 millions d'euros mettant fin unilatéralement au contrat engageant les deux parties", a indiqué un peu plus tôt le club catalan sur son site Internet.

Le capitaine de la Seleçao s'était rendu mercredi au Portugal, où il a passé sa visite médicale en compagnie du staff médical du Paris Saint-Germain. Quelques heures plus tôt, l'attaquant était bien apparu au centre d'entraînement du Barça pour la reprise mais il avait quitté les lieux dans la foulée, après avoir fait ses adieux à ses coéquipiers et avoir signifié à la direction du club son désir de partir.

"C'est avec une immense joie et beaucoup de fierté que nous accueillons Neymar Jr au sein du Paris Saint-Germain, s'est pour sa part réjoui Nasser Al-Khelaïfi, le président du PSG. "Neymar Jr est aujourd'hui l'un des tout meilleurs du football mondial".