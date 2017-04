Barrage Gold Cup 2017, deuxième séance d'entrainement des Grenadiers en Floride !

Dans le cadre de sa préparation pour le double match contre le Nicaragua comptant pour les barrages de la Gold Cup 2017, la sélection nationale de football s'est entrainée pour la deuxième fois de la journée du lundi 20 mars .

Si dans la séance matinale , Max Hilaire et Réginal Goreux ont été exemptés alors que Arcus Carlens s'était contenté d'un léger jogging, en raison du décalage horaire , tous les dix joueurs sur place jusque-là en Floride ont activement participé à cette nouvelle séance très intense sur la mobilité, la possession de balle et l'exploitation de l'espace.

Selon un membre de l'encadrement médical de la sélection tous ces joueurs sont au point physiquement , il n'y a pas de pépin à déplorer en attendant que les autres membres convoqués atteignent l'hôtel . Ceus Steward, Andrew Jean Bapstiste, Mechak Jérome, Réginald Goreux, Max Hilaire, Sébastien Thurière, Arcus Carlens, Belfort Kervens Fils, Sony Nordé et Frantzdy Pierrot ont exécuté sans réchigner les ordres du staff technique.

Au cours du déroulement de la dite séance Charles Herold Junior et Paulson Pierre du club dominicain de Cibao FC ont fait leur apparition sur les lieux du rassemblement des Grenadiers alors que Derrick Etienne et Alex Christian sont arrivés lors du diner . Pendant la soirée Valendi Odelus, Wilguens Aristilde et Wilde Donald Guerrier ont grossi les rangs des grenadiers qui sont désormais au nombre de dix-sept (17) ; trois autres, Romain Genevois, Kevin Lafrance et Duckens Nazon , arriveront ce mardi dans l'après midi alors que Jeff Louis est attendu mercredi pour boucler la boucle .

Jean Claude Josaphat et son staff ont pris rendez-vous avec les joueurs cet après-midi pour une nouvelle séance projetée à 17h. La délégation de la sélection nationale rentrera en Haiti le 23 mars et l'équipe sera au complet pour le dernier entrainement avant l'importante date du vendredi 24 mars au stade Sylvio Cator pour le match 1 contre le Nicaragua à 19h locales.

FHF COMMUNICATION/ EBJ, 21 mars 2017 !